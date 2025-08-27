Всё больше жителей Челябинской области хотят работать из дома

Однако есть и те, кто после найма во фриланс возвращаются обратно в офис. Сложностями для сотрудников в этом процессе стали привыкание к фиксированному графику, разочарование рутинной работой и ограничениями, потеря свободы и необходимость посещать офис. С трудностями сталкиваются и те, кто ушёл в «свободное плавание». Их пугает неуверенность в доходах, самостоятельный поиск клиентов, отсутствие социальных гарантий и стабильности, адаптация к новому режиму и графику.