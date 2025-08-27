Всё больше жителей Челябинской области хотят работать из дома

На данный момент полностью на фрилансе работает 15% жителей Челябинской области. Активнее всего такой тип занятости выбирают сотрудники сфер маркетинга, рекламы, искусства, развлечений и массмедиа. Работать из дома хотели бы 46% южноуральцев, а особый интерес к фрилансу проявляет молодёжь.
— Большинство таких ответов дали медработники (55%), менеджеры по закупкам, сотрудники розничной торговли (по 49%), представители ресторанно-гостиничного направления, менеджеры по продажам и работе с клиентами (по 45%), — перечислили аналитики сервиса hh.ru. — Главное, что их привлекает — гибкий график (78%), работа из любой точки мира (62%), возможность корректировать уровень нагрузки (54%), неограниченный доход и самостоятельный выбор проектов (по 43%).
Однако есть и те, кто после найма во фриланс возвращаются обратно в офис. Сложностями для сотрудников в этом процессе стали привыкание к фиксированному графику, разочарование рутинной работой и ограничениями, потеря свободы и необходимость посещать офис. С трудностями сталкиваются и те, кто ушёл в «свободное плавание». Их пугает неуверенность в доходах, самостоятельный поиск клиентов, отсутствие социальных гарантий и стабильности, адаптация к новому режиму и графику.