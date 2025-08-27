Ричмонд
«Большой кипиш на Чайковского»: в «Водоканале» назвали причину провала у зоопарка и сроки окончания работ

Система водоотведения микрорайона работает в штатном режиме.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде провал на перекрёстке Чайковского и Алябьева будут устранять в течение недели. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Сквозной проезд по двум улицам закрыт. Причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на этом участке. Непредназначенный для таких объёмов трубопровод дал течь, грунт подмыло, а дорога просела.

«На Чайковского большой кипиш после провала, рабочие к утру среды ещё глубже прорыли яму», — рассказывает местная жительница Анастасия.

Специалисты областного «Водоканала» продолжают откачивать воду из ямы и копать, чтобы добраться до трубы и понять характер неполадки. Система водоотведения микрорайона работает в штатном режиме. На потребителях авария никак не сказывается.

«Сейчас ведётся откачка воды, и аварийные бригады приступят к ремонту. Работы планируется завершить в течение недели», — пояснили в «Водоканале».

В организации отметили, что авария никак не связана с проведёнными ранее работами на канализационном коллекторе зоопарка.

26 августа здесь провалилась машина «Водоканала».