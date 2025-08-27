В Красноярске открылся Сибирский театральный форум

«Это наш первый форум по подготовке Концепции развития театрального искусства до 2035 года. Здесь собрались представители театров и союзов театральных деятелей сибирских регионов. Очень важно, что пишут эту концепцию люди, которые знают, что такое театр, любят его, мечтают о нем, готовят следующее поколение. Все театральное сообщество, я надеюсь, подключится к этой большой работе», — отметил Владимир Машков.