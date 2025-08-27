Ричмонд
В Красноярске открылся Сибирский театральный форум

В Красноярске в театре имени А. С. Пушкина открылся Сибирский театральный форум, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

Форум организован при поддержке министерства культуры России. Он стал первым в серии форумов, главная цель которых — разработка Концепции развития театра в Российской Федерации на период до 2035 года.

На торжественном открытии выступили главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Сергей Блинов и министр культуры края Аркадий Зинов.

«Это большая честь, что у нас в Красноярске будут проходить эти 3 дня, в которые начнет определяться вектор дальнейшего развития театрального искусства целой нашей огромной страны. Я надеюсь, что этот форум даст импульс для всех деятелей театрального искусства Красноярского края, но что и Красноярский край внесет свою лепту в развитие театрального искусства России», — отметил Аркадий Зинов.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он дал символический старт проекту, используя для этого условное зеркало сцены. По словам Машкова, «обычно оно отражает тревоги и мечты зрителя», а в этот раз отразило воодушевленные лица участников форума.

«Это наш первый форум по подготовке Концепции развития театрального искусства до 2035 года. Здесь собрались представители театров и союзов театральных деятелей сибирских регионов. Очень важно, что пишут эту концепцию люди, которые знают, что такое театр, любят его, мечтают о нем, готовят следующее поколение. Все театральное сообщество, я надеюсь, подключится к этой большой работе», — отметил Владимир Машков.

На форум в Красноярск приехали около 150 представителей театров из регионов Сибири, включая частные и любительские, региональных отделений Союза театральных деятелей, министерств культуры, театральных библиотек и т. д.

До 29 августа участники во время мастер-классов и дискуссий будут составлять конкретные предложения. Итогом должна стать дополненная театральным сообществом Сибири концепция развития театра и дорожная карта по каждому ее разделу.

В 2025 году аналогичные форумы пройдут в Грозном и Рязани, а в 2026 состоится еще 7 обсуждений в других федеральных округах России. На финальном — всероссийском форуме — в 2026 году соберутся наиболее активные участники всех этапов. Их задачей будет обобщить все предложения и представить в виде единой концепции развития.