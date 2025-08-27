Новый поезд отправится на юг через Воронеж и Липецк в сентябре

Поезд будет отправляться через день. В его состав входят купейные и плацкартные вагоны. Первый рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга назначен на 23:30 6 сентября.10 сентября в 01:04 поезд отправится из Сочи со станции Имеретинский Курорт в обратную сторону.