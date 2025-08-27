Эксперт назвала главные признаки профессионального выгорания

Экономист и эксперт по рынку труда Мэри Дэвис в беседе с Tufts University объяснила, как развивается это состояние и что может снизить его последствия. Ее слова передала «Газета.RU».
Всемирная организация здравоохранения выделяет три ключевых признака выгорания. Первый — постоянное чувство усталости и энергетического истощения. Второй — отчуждение от работы, когда профессия перестает приносить удовлетворение и ценность. Третий — падение эффективности, которое может сопровождаться резкостью и агрессией в общении.
У медсестер это нередко выражается в раздражительности по отношению к пациентам. В других профессиях человек может резко обрывать деловую беседу или проявлять грубость к коллегам. В любом случае результат одинаков — снижение продуктивности и ухудшение атмосферы в коллективе.
Эксперт подчеркивает, что эффективная борьба с выгоранием возможна прежде всего на уровне организаций, а не отдельных сотрудников. «Изменить культуру труда на предприятии гораздо полезнее, чем предлагать индивидуальные решения», — говорит Дэвис.
В качестве примера она приводит сферу здравоохранения. Чтобы снизить уровень стресса, больницы могут пересмотреть кадровую политику и сделать расписание медсестер более предсказуемым. Подход позволяет уменьшить нагрузку и уменьшить вероятность профессионального выгорания.
Если же структура компании остается неизменной, человеку часто остается только сменить должность или даже работу. На личном уровне помогают временные меры: здоровый образ жизни, полноценный отдых и поиск новых задач в рамках существующего места.