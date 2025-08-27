Ричмонд
Эксперт назвала главные признаки профессионального выгорания

По сведениям консалтинговой компании Robert Half, в этом году 36% сотрудников заявили о симптомах профессионального выгорания. Еще треть опрошенных признались, что чувствуют себя хуже, чем год назад.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка склонила голову над компьютером за рабочим столом
Источник: Freepik

Экономист и эксперт по рынку труда Мэри Дэвис в беседе с Tufts University объяснила, как развивается это состояние и что может снизить его последствия. Ее слова передала «Газета.RU».

Всемирная организация здравоохранения выделяет три ключевых признака выгорания. Первый — постоянное чувство усталости и энергетического истощения. Второй — отчуждение от работы, когда профессия перестает приносить удовлетворение и ценность. Третий — падение эффективности, которое может сопровождаться резкостью и агрессией в общении.

Дэвис отмечает, что проявления выгорания могут различаться в зависимости от сферы.

У медсестер это нередко выражается в раздражительности по отношению к пациентам. В других профессиях человек может резко обрывать деловую беседу или проявлять грубость к коллегам. В любом случае результат одинаков — снижение продуктивности и ухудшение атмосферы в коллективе.

К основным факторам риска относятся переработки, нестабильный график и отсутствие контроля над собственной деятельностью. Особенно опасным считается сочетание высокой нагрузки и невозможности самостоятельно принимать решения.

Эксперт подчеркивает, что эффективная борьба с выгоранием возможна прежде всего на уровне организаций, а не отдельных сотрудников. «Изменить культуру труда на предприятии гораздо полезнее, чем предлагать индивидуальные решения», — говорит Дэвис.

В качестве примера она приводит сферу здравоохранения. Чтобы снизить уровень стресса, больницы могут пересмотреть кадровую политику и сделать расписание медсестер более предсказуемым. Подход позволяет уменьшить нагрузку и уменьшить вероятность профессионального выгорания.

Если же структура компании остается неизменной, человеку часто остается только сменить должность или даже работу. На личном уровне помогают временные меры: здоровый образ жизни, полноценный отдых и поиск новых задач в рамках существующего места.