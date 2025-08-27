Ричмонд
Операторы объяснили, кто из красноярцев не получит перерасчет за интернет

Проблемы с ним наблюдаются уже месяц, но деньги вернут не всем.

В Красноярске уже больше месяца наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета. Депутат Горсовета Иван Петров отправил запросы операторам с просьбой объяснить, кто из абонентов сможет добиться перерасчета.

На обращение ответили T2, Ростелеком и Мегафон. Каждая компания объяснила, что не будет проводить перерасчет абсолютно всем абонентам, поскольку вины операторов в перебоях нет.

В T2 отметили, что работают с каждым обращением индивидуально. Пользователи могут перенести неизрасходованные гигабайты мобильного интернета на следующие месяцы.

В Ростелекоме рассказали, что сделать перерасчет можно в случае, если техническая служба подтвердит «факт неоказания услуг из-за проблем, находящихся в зоне ответственности оператора связи».

В Мегафоне заявили, что проведут перерасчет на основании обращения абонента, но при этом проверят доводы, изложенные в нем.

Ответы от остальных операторов пока не поступили.