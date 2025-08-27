Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль проверку состояния школы в Новосибирске

После сообщений о ненадлежащем содержании здания учебного заведения в Новосибирске председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки.

После сообщений о ненадлежащем содержании здания учебного заведения в Новосибирске председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки.

В телеграм-канале появилась информация о школе 1967 года постройки, где повреждена кровля, протекает подвал с электрооборудованием и есть риск обрушения конструкций. Родители и руководство учреждения заявили, что обращения в надзорные органы не привели к ремонту.

Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалёву представить как предварительные, так и итоговые результаты.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.