Бастрыкин взял на контроль проверку состояния школы в Новосибирске

После сообщений о ненадлежащем содержании здания учебного заведения в Новосибирске председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки.
В телеграм-канале появилась информация о школе 1967 года постройки, где повреждена кровля, протекает подвал с электрооборудованием и есть риск обрушения конструкций. Родители и руководство учреждения заявили, что обращения в надзорные органы не привели к ремонту.
Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалёву представить как предварительные, так и итоговые результаты.
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.