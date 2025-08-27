Трассу от Усть-Кута до Верхнемарково планируют заасфальтировать. По федеральной трассе «Вилюй» ежедневно проезжают большегрузы, поэтому ее состояние быстро выходит из строя. Как рассказал КП-Иркутск мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, осенью и весной легковые автомобили практически не могли там проехать.
— Жители отдаленного поселения были отрезаны от райцентра. Этой весной мы привлекали технику, благодаря которой смогли на время привести трассу в проезжее состояние, — уточнил глава района.
Также с июня к ремонту проблемных участков проезжей части приступил подрядчик. Сейчас он уже восстановил дорогу там, где раньше нельзя было проехать. Всего к концу лета отремонтируют 25 километров трассы. Работы продолжатся и в осенне-зимний период.