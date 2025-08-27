В Ленинском районе Ростова начали поквартирный обход для оценки ущерба от БПЛА

В Ленинском районе Ростова-на-Дону начали поквартирный обход для оценки ущерба после атаки БПЛА. Об этом 27 августа сообщила глава районной администрации Юлия Мищук.
— Четыре группы уже проводят поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения и оперативно оказать помощь. Управляющие компании приступили к уборке территории, пострадавших домов, — прокомментировала в Telegram Юлия Мищук.
Также ранее на территории, пострадавшей в ходе воздушной атаки, ввели локальный режим ЧС. Городские власти готовы предоставить маневренный фонд для временного размещения пострадавших. Организован прием документов для оформления выплат.
Сейчас работает оперативный штаб, прием ведется на Серафимовича, 25 (школа № 55, с 27 по 31 августа, с 9 до 20 часов) и на Соборном, 36 (администрация Ленинского района Ростова-на-Дону, с 1 сентября, с 9 до 18 часов).
Кроме этого, пострадавшие ростовчане могут обращаться по телефону горячей линии (диспетчерской службы МКУ «УЖКХ» Ленинского района).
— Мы делаем все возможное, чтобы оперативно устранить последствия и оказать поддержку каждому, кто в ней нуждается, — подчеркнула Юлия Мищук.
