В сентябре в Татарстане ожидается новый пик активности клещей

«В августе мы отмечали снижение количества обращений пострадавших от клещей. Ежедневно мы фиксировали порядка 150 укусов, при этом в разгар сезона фиксировалось порядка 800 укусов еженедельно», — рассказала Любовь Авдонина.
В сентябре ожидается очередной пик активности клещей, добавила она.
«Мы в очередной раз предупреждаем, что риск укусов клещей сохраняется. В сентябре продолжается грибной сезон, и количество людей, которые будут посещать леса, будет увеличиваться, поэтому меры профилактики надо соблюдать», — добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.
Она отметила, что клещи сохраняют активность, пока температура воздуха держится выше 15 градусов. До понижения температуры любителям выездов на природу следует соблюдать бдительность, особенно при нахождении на лесной территории.