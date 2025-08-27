В новосибирской клинике им. Мешалкина проводятся обыски

В Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е. Н. Мешалкина, 27 августа прошли обыски, сообщила редакция Сиб.фм со ссылкой на осведомленный источник.
По данным источника, генеральный директор клиники Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Пухальский подозреваются в том, что получали взятки от руководителей коммерческих компаний. В обмен они обеспечивали беспрепятственное заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.
Расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России, а не местные правоохранительные органы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Подозреваемые задержаны и доставляются в Москву.
Редакция Сиб.фм обратилась за комментарием в клинику, однако ответа на момент публикации не получила.