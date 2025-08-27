В Перми обновляют дорожную разметку возле школ и детских садов

Традиционно перед началом учебного года специалисты МКУ «Пермблагоустройство» вместе с сотрудниками ГИБДД проводят проверки и выявляют места, где разметка на пешеходных переходах износилась и требует восстановления. Дорожную разметку обновляют по ночам, чтобы меньше затруднять движение транспорта.
Так, в Свердловском районе обновили разметку у школы № 76 и «Экошколы» на Суздальской, 1. В Новых Лядах нанесли разметку на улицах Островского, Мира, Трактовой, Комсомольской, где расположены школы и детские сады.
В Индустриальном районе такие работы провели у школ № 132, «Петролеум+» (оба корпуса), а также у лицеев № 3 и № 4 — обновили разметку на пешеходных переходах и искусственные неровности.
В Дзержинском районе свежую разметку нанесли у школы № 55, многопрофильной школы «Приоритет», а также у образовательных учреждений на Маяковского.
В Мотовилихе разметку обновили на пешеходных переходах у школ № 116, «Город дорог» на улице Дружбы, 18, № 32 на Днепровской, 32 на правом берегу, у лицея № 10 на улицах Технической, 22 и Серебристой, 8.
В Орджоникидзевском районе новую разметку нанесли на пешеходных переходах у школ № 131, № 118 и № 79. В Кировском районе обновлена разметка у гимназии № 6, школы-интерната «Ступени».
Разметка пешеходных переходов вблизи детских дошкольных и школьных учреждений для повышения безопасности выполняется в контрастных бело-желтых цветах. До 1 сентября инженеры МКУ «Пермблагоустройство» продолжат проверки состояния дорожной разметки у школ и детских садов, а подрядчики будут устранять выявленные дефекты: приводить в нормативное состояние поврежденные или выцветшие дорожные знаки, обновлять разметку.