В Перми обновляют дорожную разметку возле школ и детских садов

Традиционно перед началом учебного года специалисты МКУ «Пермблагоустройство» вместе с сотрудниками ГИБДД проводят проверки и выявляют места, где разметка на пешеходных переходах износилась и требует восстановления. Дорожную разметку обновляют по ночам, чтобы меньше затруднять движение транспорта.