В поселке Мирном Самарской области отремонтируют детский сад

Детский сад «Лесная сказка» на 250 мест в поселке Мирном Самарской области обновят по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Специалисты уже привели в порядок кровлю, заменили инженерные сети, утеплили фасад здания и приступили к его покраске. Также ведутся и внутренние отделочные работы: укладка напольного покрытия, монтаж подвесных потолков. В здании отремонтируют спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога и логопедическое помещение.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.