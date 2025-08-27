Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Мирном Самарской области отремонтируют детский сад

В нем обновят спортивный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога и логопеда.

Источник: Национальные проекты России

Детский сад «Лесная сказка» на 250 мест в поселке Мирном Самарской области обновят по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Специалисты уже привели в порядок кровлю, заменили инженерные сети, утеплили фасад здания и приступили к его покраске. Также ведутся и внутренние отделочные работы: укладка напольного покрытия, монтаж подвесных потолков. В здании отремонтируют спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога и логопедическое помещение.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.