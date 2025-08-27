Воронеж готовится к первому звонку

Школа № 45 на ул. 9 Января, где проходит капитальная реконструкция, к 1 сентября тоже не откроется. Хотя обещали. Возвращения в обновлённую школу ждали более 600 учеников и, конечно же, педагоги и родители. Школу ввели в эксплуатацию аж в 1954 году, и её состояние было близко к аварийному. О начале реконструкции сообщали ещё в апреле 2024 года. Глава города Сергей Петрин ставил задачу — приложить максимум усилий, чтобы ввести объект в эксплуатацию к 1 сентября, и даже несколько раз проводил на объекте выездные совещания.