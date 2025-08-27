Воронеж готовится к первому звонку

В этом году 1 сентября в Воронеже откроют новую школу-гигант № 109 по ул. Покровской в микрорайоне Подгорное. Также к новому учебному году был капитально отремонтирован ряд учебных заведений.
В каких условиях для воронежских школьников начнётся учёба — в материале vrn.aif.ru.
Со своей котельной.
Как рассказали в региональном Управлении Росреестра, всего за одни сутки такой важный соцобъект как школа № 109 перешла в муниципальную собственность. «Документы на регистрацию подали 21-го августа, а уже 22-го все учётно-регистрационные действия были выполнены. Мы понимаем социальную значимость объекта и не могли подвести ребят, поэтому все учётно-регистрационные действия провели в максимально короткие сроки!» — прокомментировала руководитель Управления Елена Перегудова.
Новая школа — масштабный образовательный комплекс, занимающий почти три гектара земли. Пятиэтажное здание площадью более 25 тыс. кв. м. рассчитано на 1500 учеников. Архитектурное оформление выполнено в современном скандинавском стиле. Дизайн с дугообразными парапетами разной высоты создаёт эффект открытой книги, символизируя знания и обучение. На территории школы обустроены игровые комплексы и спортивные площадки с уникальной беговой дорожкой, которая пролегает сквозь корпус учреждения. Сейчас в учебном заведении завершается монтаж оборудования и расстановка мебели.
Помимо главного учебного корпуса, в собственность муниципалитета перешли все вспомогательные объекты. Среди них — собственная блочно-модульная котельная, которая обеспечит независимое отопление.
Кроме того, ряд воронежских школ в этом году дождался капремонта. Например, в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и регионального проекта «Всё лучшее детям» отремонтирована УВК имени Андрея Киселева. Ремонт в школе № 90, который проходит на федеральные средства, выполнен на 80%. Подрядная организация, приступившая к работам в марте этого года, полностью заменила кровлю, окна, все внутренние инженерные системы и вентиляцию, продолжается отделка. Готовность школьной пристройки школы № 57 — тоже 80%. При ремонте было выявлено аварийное состояние межэтажных и чердачного перекрытий, пришлось проводить дополнительные обследования. Работы завершат после устранения аварийной ситуации.
Не уложились в срок.
Школа № 45 на ул. 9 Января, где проходит капитальная реконструкция, к 1 сентября тоже не откроется. Хотя обещали. Возвращения в обновлённую школу ждали более 600 учеников и, конечно же, педагоги и родители. Школу ввели в эксплуатацию аж в 1954 году, и её состояние было близко к аварийному. О начале реконструкции сообщали ещё в апреле 2024 года. Глава города Сергей Петрин ставил задачу — приложить максимум усилий, чтобы ввести объект в эксплуатацию к 1 сентября, и даже несколько раз проводил на объекте выездные совещания.
И тут как гром среди ясного неба: ход реконструкции школы 19 августа проверила прокуратура. «Результаты контрольного выезда свидетельствуют, что в результате ослабления контрольных полномочий со стороны заказчика подрядной организацией не выполнены в полном объёме работы, предусмотренные графиком и Контрактом. На текущую дату общестроительные работы выполнены на 88%, благоустройство территории немногим более 30%. Работы по установке оборудования, защитных ограждений, оснащению и обустройству учебных классов находятся на начальной стадии. К проведению основных пусконаладочных работ подрядчик до настоящего времени не приступал».
Подрядчик — организация «Коттедж-Индустрия» — так и не успел завершить работы в срок. Теперь учреждение должно принять учеников только 22 сентября. Сергей Петрин объяснил, что отставание по графику связано с рядом проблем, в том числе с внесением изменений в документацию. «Школа — это не только стены и оборудование, но и правильно подготовленная документация», — сказал он.
Справка.
1 сентября учебный процесс начнётся в 1220 учреждениях области, в школы придут более 257 тысяч детей, включая почти 23 тысячи первоклассников.