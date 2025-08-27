Ричмонд
На Дону введён запрет на продажу спиртного 1 сентября

Нарушителям грозит крупный штраф.

1 сентября в Ростовской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Ограничение вводится в связи с празднованием Дня знаний и проведением в школах торжественных линеек. В этот день будет проведён мониторинг для контроля за ситуацией.

Запрет установлен областным законом и является обязательным для всех магазинов. Его нарушение приведёт к серьёзным штрафам — до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией продукции. Однако запрет не коснётся точек общественного питания.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Ростове ограничат продажу алкоголя.