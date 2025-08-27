Завод по производству органических удобрений появится в Башкирии

Как следует из документа, уфимское ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» получит в аренду два смежных участка в Исмаиловском сельсовете Дюртюлинского района. Земельные участки площадью 117 643 и 246 587 квадратных метров расположены в полутора километрах от деревни Старобалтачево на дороге Дюртюли-Груздевка. Общая кадастровая стоимость земли составляет почти 20 миллионов рублей.