Завод по производству органических удобрений появится в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров предоставил в аренду без проведения торгов два земельных участка общей площадью 36,5 гектара для строительства завода по производству органических удобрений. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации республики.
Как следует из документа, уфимское ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» получит в аренду два смежных участка в Исмаиловском сельсовете Дюртюлинского района. Земельные участки площадью 117 643 и 246 587 квадратных метров расположены в полутора километрах от деревни Старобалтачево на дороге Дюртюли-Груздевка. Общая кадастровая стоимость земли составляет почти 20 миллионов рублей.
Предприятие планирует реализовать приоритетный инвестиционный проект по строительству завода органических удобрений «ЭкоТерра-Т». Производство будет специализироваться на переработке навоза и помета — отходов животноводческих предприятий, с целью создания органических удобрений.
Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договор аренды с инвестором. Контроль за исполнением распоряжения главы республики возложен на главу ведомства Юлию Полянскую.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.