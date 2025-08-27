Ричмонд
Расчистка русла Черной речки стартовала в Петербурге

Началась очистка русла Черной речки в Петербурге. Работы стартовали на участке длиной около четырёх километров, начинающемся от Богатырского проспекта и заканчивающемся на берегу Большой Невки.

Источник: Правительство Петербурга

Используются комбинированные методы очистки: операции «с воды» выполняют суда экологической направленности, а «с берега» задействована специальная техника, сообщается в пресс-службе администрации города.

Первоначально водолазные группы обследуют дно водоёма на предмет наличия крупных погружённых объектов, обнаруженные предметы извлекаются на поверхность. Затем начинается сам процесс очищения дна, выполняемый специальным оборудованием: многоковшовыми и грейферными земснарядами, а в особо чувствительных участках — посредством специальных комплексов промыва грунта. Собранный материал загружается на шаланды и вывозится на специализированные полигоны.

Помимо текущих мероприятий, сейчас разрабатывается программа полной реконструкции и обустройства прилегающего участка набережной, начиная от пересечения с Богатырским проспектом и заканчивая районом вблизи Сабировской улицы. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция исторического зала Михайловского театра пройдет в Петербурге.