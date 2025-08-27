Расчистка русла Черной речки стартовала в Петербурге

Первоначально водолазные группы обследуют дно водоёма на предмет наличия крупных погружённых объектов, обнаруженные предметы извлекаются на поверхность. Затем начинается сам процесс очищения дна, выполняемый специальным оборудованием: многоковшовыми и грейферными земснарядами, а в особо чувствительных участках — посредством специальных комплексов промыва грунта. Собранный материал загружается на шаланды и вывозится на специализированные полигоны.