Дрозденко пожал руку летчику, который накануне сбил пять БПЛА над Ленобластью

Дрозденко приехал в одну из воинских частей 6-й армии ПВО, отвечающей за защиту неба над Ленинградской областью. Губернатор лично поблагодарил военных за эффективную и слаженную работу.
Также Дрозденко встретился с командующим армией генералом Олегом Маковецким и пообщался с бойцами, несущими боевое дежурство. Кроме того, слова благодарности Дрозденко сказал летчику, который накануне, во время массированной атаки БПЛА, лично сбил пять дронов над Ленобластью. Губернатор пожал ему руку.
«Мирного неба и военнослужащим, и ленинградцам», — написал Дрозденко.
Он также заверил, что регион продолжит поддерживать военные части. Это касается технической, инженерной, бытовой и организационной помощи. Так, недавно в одной из частей отремонтирован спортивный зал. Есть и другие планы: помочь с новыми местами размещения расчетов и мобильной техникой.
Напомним, утром 26 августа Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО в Ленобласти уничтожили 10 беспилотников (по данным Минобороны, шесть). Повреждения получили три дома и автомобиль, люди не пострадали. В Петербурге тоже объявляли воздушную опасность. В Пулково на некоторое время вводились ограничения, за время их действия на запасные аэродромы ушли пять рейсов.