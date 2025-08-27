Ричмонд
Дрозденко пожал руку летчику, который накануне сбил пять БПЛА над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожал руку летчику, который во время вчерашней атаки беспилотников уничтожил пять воздушных целей над регионом. Об этом Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале 27 августа.

Дрозденко приехал в одну из воинских частей 6-й армии ПВО, отвечающей за защиту неба над Ленинградской областью. Губернатор лично поблагодарил военных за эффективную и слаженную работу.

Также Дрозденко встретился с командующим армией генералом Олегом Маковецким и пообщался с бойцами, несущими боевое дежурство. Кроме того, слова благодарности Дрозденко сказал летчику, который накануне, во время массированной атаки БПЛА, лично сбил пять дронов над Ленобластью. Губернатор пожал ему руку.

«Мирного неба и военнослужащим, и ленинградцам», — написал Дрозденко.

Он также заверил, что регион продолжит поддерживать военные части. Это касается технической, инженерной, бытовой и организационной помощи. Так, недавно в одной из частей отремонтирован спортивный зал. Есть и другие планы: помочь с новыми местами размещения расчетов и мобильной техникой.

Напомним, утром 26 августа Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО в Ленобласти уничтожили 10 беспилотников (по данным Минобороны, шесть). Повреждения получили три дома и автомобиль, люди не пострадали. В Петербурге тоже объявляли воздушную опасность. В Пулково на некоторое время вводились ограничения, за время их действия на запасные аэродромы ушли пять рейсов.

