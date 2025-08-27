Ричмонд
В Иркутской области работодатели нуждаются в сотрудниках соцобеспечения

Также кадров не хватает в административной деятельности, организациях госуправления и военной безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области работодатели нуждаются в администраторах и сотрудниках социального обеспечения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, также не хватает кадров в организациях государственного управления и в обеспечении военной безопасности.

— В этих отраслях незанятыми остаются 10−12% рабочих мест, — уточнили в Иркутскстате.

На конец июня 2025 года работодатели заявили 35,5 тысяч вакансий, что составляет 5,8% рабочих мест.

Также КП-Иркутск рассказала, что число безработных в регионе снизилось за год на 30%. Больше всего людей занято в обрабатывающей промышленности и сфере образования.