В Иркутской области работодатели нуждаются в сотрудниках соцобеспечения

В Иркутской области работодатели нуждаются в администраторах и сотрудниках социального обеспечения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, также не хватает кадров в организациях государственного управления и в обеспечении военной безопасности.
— В этих отраслях незанятыми остаются 10−12% рабочих мест, — уточнили в Иркутскстате.
На конец июня 2025 года работодатели заявили 35,5 тысяч вакансий, что составляет 5,8% рабочих мест.
Также КП-Иркутск рассказала, что число безработных в регионе снизилось за год на 30%. Больше всего людей занято в обрабатывающей промышленности и сфере образования.