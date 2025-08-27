Стадион на улице Часовой в Новосибирске достроят к концу октября

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что объект в Советском районе готовят к сдаче в эксплуатацию в октябре 2025 года.
О планах по благоустройству Академгородка градоначальник рассказал на XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск.
По его словам, строительство стадиона на улице Часовой, которое не могли завершить несколько лет, сейчас находится на завершающей стадии. Кудрявцев выразил уверенность, что уже в конце октября объект будет введён в эксплуатацию.
Мэр отметил, что Академгородок — это не только научный центр, но и «бренд», известный далеко за пределами Новосибирска, поэтому развитие инфраструктуры района остаётся приоритетом.