Стадион на улице Часовой в Новосибирске достроят к концу октября

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что объект в Советском районе готовят к сдаче в эксплуатацию в октябре 2025 года.

О планах по благоустройству Академгородка градоначальник рассказал на XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск.

По его словам, строительство стадиона на улице Часовой, которое не могли завершить несколько лет, сейчас находится на завершающей стадии. Кудрявцев выразил уверенность, что уже в конце октября объект будет введён в эксплуатацию.

Мэр отметил, что Академгородок — это не только научный центр, но и «бренд», известный далеко за пределами Новосибирска, поэтому развитие инфраструктуры района остаётся приоритетом.