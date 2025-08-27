Ричмонд
15 БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью в течение ночи

В Минобороны России сообщили о количестве сбитых на Дону БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В течение прошедшей ночи в Ростовской области уничтожили 15 БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — уточняют в военном ведомстве.

Напомним, ущерб после воздушной атаки зафиксировали в Неклиновском районе, Новошахтинске и Ростове-на-Дону. Предварительно, пострадавших не было, дома получили повреждения.

