15 БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью в течение ночи

В течение прошедшей ночи в Ростовской области уничтожили 15 БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — уточняют в военном ведомстве.
Напомним, ущерб после воздушной атаки зафиксировали в Неклиновском районе, Новошахтинске и Ростове-на-Дону. Предварительно, пострадавших не было, дома получили повреждения.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше