«Ничего нет важнее семьи». Белорус рассказал подробности возвращения в Беларусь из Польши после обращения в комиссию по возвращению

Белорус сказал, как вернулся в страну из Польши через комиссию по возвращению. Видео размещено в официальном Youtube-канале телеканала «Гродно Плюс».
В интервью 25-летний житель Гродно Денис Дудкевич, который вернулся в Беларусь из Польши, рассказал, что родители отговаривали его от данного решения. Однако он всегда помнил слова своего дедушки о том, что ничего нет важнее семьи.
— В первую очередь — семья. Потому что это — одна из главных ценностей в жизни. Меня растили в традиционных ценностях. Дедушка говорил, что важнее семьи в жизни у тебя ничего не будет, — пояснил гродненец, отвечая на вопрос, почему принял решение вернуться в страну.
Он добавил, что четыре года в Польше были сложными, они прошли без общения с родственниками, особенно старшего поколения. Изначально родители хотели, чтобы их сын получил высшее образование в Варшаве и там продолжил строить свою карьеру.
— Родители долгое время требовали, чтобы я получил высшее образование, закончил институт в Варшаве, чтобы строил карьеру, долго шла борьба, родители настаивали. Но в какой-то момент я решил — нет, хочу вернуться, — привел подробности Дудкевич.
Житель Гродно вернулся в Беларусь после обращения в комиссию по возвращению. Фото: скриншот с видео телеканала «Гродно Плюс».
После этого мужчина решил написать заявление в комиссию по возвращению в Беларусь для совершивших правонарушения. Житель Гродно добавил, что в апреле 2025 года он написал заявление, а уже в июне ему пришел ответ.
— Это был довольно строгий документ, он был официальным, мне пришлось несколько раз перечитать, чтобы я понял, что ничего страшного я здесь не вижу. Я понял, что это шанс вернуться, — сообщил гродненец.
Мужчина обратил внимание, что белорусскую границу он смог пересечь без происшествий.
— На границе встретили нормально, никто не смотрел на меня как на преступника, а больше, как на человека, который когда-то совершил ошибку, но хочет вернуться домой, — заявил белорус.
Официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Инна Позняк уточнила, что житель Гродно Денис Дудкевич вернулся в Беларусь из Польши после официального обращения в комиссию по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений (подробнее мы писали здесь). Она уточнила, что следствие намерено освободить его от уголовной ответственности. Видео размещено в официальном телеграм-канале Следственного комитета.
— В июне в УСК поступило решение комиссии, которая признала целесообразным изменить Денису Дудкевичу меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую, которая в последующем изменена на подписку о невыезде, — уточнила представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области.
В СК сообщили, что житель Гродно в 2020 году принимал участие в протестных акциях, а осенью 2021 года уехал на учебу в Варшаву. В Беларуси в отношении него было заведено уголовное дело. Позняк добавила, что обвиняемого допросили, он дал признательные показания.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко наделил новыми полномочиями комиссию по возвращению беглых.
Тем временем Лукашенко заявил, что беглые не имеют отношения к договоренностям с США по помилованию.
