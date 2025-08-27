Ричмонд
Полицейские будут дежурить в нижегородских школах 1 сентября

До проведения Дня знаний руководство школ проинструктируют о действиях при ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Двое и более полицейских будут дежурить на школьных линейках в Нижегородской области 1 сентября, сообщила подполковник регионального ГУ МВД Наталья Мартын. Пресс-конференция по теме детской безопасности состоялась в Нижегородском областном информационном центре 27 сентября.

По ее словам, все руководители образовательных учреждений будут проинструктированы о действиях при ЧС, а 28 августа будут проходить всероссийские учения по отработке алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, за сутки до Дня знаний все школы будут обследованы на техническую укрепленность и наличие посторонних предметов. Проверка будет проводиться с участием кинологов со служебными собаками.