Полицейские будут дежурить в нижегородских школах 1 сентября

По ее словам, все руководители образовательных учреждений будут проинструктированы о действиях при ЧС, а 28 августа будут проходить всероссийские учения по отработке алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, за сутки до Дня знаний все школы будут обследованы на техническую укрепленность и наличие посторонних предметов. Проверка будет проводиться с участием кинологов со служебными собаками.