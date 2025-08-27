Ричмонд
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета

Аксенов: В Крыму начала увеличиваться скорость мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму смягчают ограничения на скорость мобильного интернета. Соответствующее решение было принято властями региона по итогам согласования с руководством ФСБ России.

Как заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», работа по увеличению пропускной способности сетей уже начата. Он подчеркнул, что принимаемые меры направлены на обеспечение баланса между требованиями безопасности и комфортом жителей и гостей полуострова.

«Я думаю, что сегодня-завтра жители республики и туристы почувствуют, что на этом направлении есть определенное облегчение», — сказал глава РК.

По словам Аксенова, также была сокращена территория, на которой действуют специальные ограничительные режимы связи.

