В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета

В Крыму смягчают ограничения на скорость мобильного интернета. Соответствующее решение было принято властями региона по итогам согласования с руководством ФСБ России.
Как заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», работа по увеличению пропускной способности сетей уже начата. Он подчеркнул, что принимаемые меры направлены на обеспечение баланса между требованиями безопасности и комфортом жителей и гостей полуострова.
«Я думаю, что сегодня-завтра жители республики и туристы почувствуют, что на этом направлении есть определенное облегчение», — сказал глава РК.
По словам Аксенова, также была сокращена территория, на которой действуют специальные ограничительные режимы связи.