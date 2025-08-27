Врачи и учителя жалуются на принуждение к сбору голосов для проектов «Открытый бюджет»: что происходит и как реагируют власти

Несмотря на то, что подобные факты ежегодно всплывают в соцсетях и на новостных порталах, чиновники уже несколько лет не реагируют на покупку голосов, закрывая глаза на проблему. Возникает резонный вопрос: если завтра начнут покупать голоса на выборах депутатов парламента, это тоже будет считаться нормой? В чём принципиальная разница между «голосованием за бюджет» и «голосованием за кандидата»?