Врачи и учителя жалуются на принуждение к сбору голосов для проектов «Открытый бюджет»: что происходит и как реагируют власти

По сообщениям педагогов и медиков, за отказ от сбора голосов угрожают увольнением, снижением зарплаты или даже денежными штрафами.
Среди последних резонансных случаев — принудительное голосование сотрудников Джизакского государственного педагогического университета и работников медицинских учреждений Кызылтепинского района.
Как реагирует Минэкономики и финансов
На эту проблему отреагировало Министерство экономики и финансов. В ведомстве заявили: проекты, по которым были собраны принудительные голоса, будут исключены из голосования. Если же проект уже признан победителем, его вычеркнут из списка победителей.
Министерство дало поручение всесторонне проверить все подобные факты и, если информация подтвердится, незамедлительно принять меры.
Чиновники подчеркнули, что привлечение к принудительному голосованию квалифицируется как принудительный труд. Всем, кто сталкивался с подобным давлением, советуют немедленно звонить на доверительную линию Министерства занятости и сокращения бедности по номеру 1176.
Но что с покупкой голосов?
Один из главных вопросов, который волнует общественность: как власти относятся к открытой и массовой скупке голосов в рамках проекта «Открытый бюджет»? Эта практика давно перестала быть секретом — стоимость одного голоса на рынке сейчас оценивается примерно в 30 тысяч сумов, и организаторы проектов открыто пользуются этим для продвижения своих идей.
Несмотря на то, что подобные факты ежегодно всплывают в соцсетях и на новостных порталах, чиновники уже несколько лет не реагируют на покупку голосов, закрывая глаза на проблему. Возникает резонный вопрос: если завтра начнут покупать голоса на выборах депутатов парламента, это тоже будет считаться нормой? В чём принципиальная разница между «голосованием за бюджет» и «голосованием за кандидата»?
Пока ответа от Минэкономики и финансов на этот вопрос нет. Было бы интересно узнать, как власти собираются решать проблему массовой торговли голосами, если они всерьёз хотят добиться честности и прозрачности в инициативных проектах.
Если сейчас мы позволяем продавать голоса за бюджетные проекты, почему завтра кто-то не захочет купить голоса на выборах? Пора власти обратить внимание не только на принуждение, но и на скупку голосов, если они действительно хотят видеть в стране честное участие граждан.