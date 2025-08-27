В Москве открыли выставку к 80-летию окончания Второй мировой войны

«Размышляя о событиях на Дальнем Востоке, важно помнить, что окончательный разгром японских агрессоров стал возможен, прежде всего, благодаря победе над гитлеровской Германией в Европе, решающий вклад в которую внёс Советский Союз. Невзирая на колоссальные потери, понесенные в Великой Отечественной войне, наша страна не отступила от своих союзнических обязательств. В точном соответствии с договорённостями, достигнутыми на встрече “большой тройки” в Ялте, 9 августа 1945 года СССР официально вступил в войну с милитаристской Японией. Наступательная операция в Маньчжурии, блестяще проведённая под руководством маршала Александра Михайловича Василевского, позднее вошла во все учебники военного искусства. Огромная Квантунская армия была разбита всего за десять дней», — сказал Нарышкин на круглом столе к 80-летию окончания Второй мировой войны.