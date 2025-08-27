УФНС Прикамья добивается банкротства жены осужденного экс-депутата

Согласно данным ФНС, у госпожи Телепневой имеется задолженность 1,6 млн руб. Она получила в дар недвижимость стоимостью 17,5 млн руб., но не указала этот факт в декларации о доходах. Еще в 2022 году суд взыскал с нее с учетом пени по НДФЛ и налогу на имущество 2,3 млн руб. Обоснованность требований о банкротстве Арбитражный суд Пермского края рассмотрит 2 октября.