Редкие кадры с Финского залива: галстучник стал миксером

Один из самых редких куликов Петербурга и Ленинградской области — галстучник — попал в объектив биолога Павла Глазкова. Фото и видео он публикует 27 августа в своем канале «Каждой твари по паре».

Галстучник любопытен тем, что когда проголодался, начинает вибрировать одной из своих лапок. Он погружает лапу в ил и начинает ею трясти, будто миксером. Вибрирующие движения заставляют мелких животных двигаться, и так птица узнает, где они, и извлекает клювом. Такое поведение галстучника Павел Глазков снял на днях на Южном побережье Финского залива в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Галстучник размером чуть больше воробья, название он получил за вертикальную чёрную полоску на груди. Питается он мелкими беспозвоночными животными: водными жучками, моллюсками, рачками.