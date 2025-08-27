Редкие кадры с Финского залива: галстучник стал миксером

Галстучник любопытен тем, что когда проголодался, начинает вибрировать одной из своих лапок. Он погружает лапу в ил и начинает ею трясти, будто миксером. Вибрирующие движения заставляют мелких животных двигаться, и так птица узнает, где они, и извлекает клювом. Такое поведение галстучника Павел Глазков снял на днях на Южном побережье Финского залива в Ломоносовском районе Ленинградской области.