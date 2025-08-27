СМИ рассказали, почему ЕС опасается направлять свои войска на Украину

Европейские лидеры, стремясь увеличить финансовую помощь Украине и сформировать план предоставления гарантий безопасности, столкнулись с внутриполитическими и экономическими трудностями в своих странах, пишет автор материала, эксперт аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор.
Согласно публикации Financial Times от 26 августа, в общественных и политических кругах ряда европейских государств сохраняется обеспокоенность относительно возможной отправки военного контингента на Украину, даже при условии поддержки со стороны США.
По информации издания, западные страны разработали предварительный план оказания военной помощи Украине по завершении конфликта. В соответствии с ним, первоочередной мерой станет создание демилитаризованной зоны, патрулируемой миротворческими подразделениями нейтральных государств после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. Непосредственно границу будут защищать формирования украинской армии, прошедшие переподготовку и оснащенные при содействии НАТО. Кроме того, на Украине будут развернуты силы сдерживания под европейским руководством. Также поддержку с тыла будет обеспечивать США.