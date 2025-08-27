СМИ рассказали, почему ЕС опасается направлять свои войска на Украину

По информации издания, западные страны разработали предварительный план оказания военной помощи Украине по завершении конфликта. В соответствии с ним, первоочередной мерой станет создание демилитаризованной зоны, патрулируемой миротворческими подразделениями нейтральных государств после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. Непосредственно границу будут защищать формирования украинской армии, прошедшие переподготовку и оснащенные при содействии НАТО. Кроме того, на Украине будут развернуты силы сдерживания под европейским руководством. Также поддержку с тыла будет обеспечивать США.