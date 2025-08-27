Ричмонд
СМИ рассказали, почему ЕС опасается направлять свои войска на Украину

Вашингтон может ограничить доступ к разведданным для стран Евросоюза, если те решат разместить свои войска на Украине после завершения конфликта. Эта перспектива вызывает серьезные опасения в европейских столицах, пишет The Guardian.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Европейские лидеры, стремясь увеличить финансовую помощь Украине и сформировать план предоставления гарантий безопасности, столкнулись с внутриполитическими и экономическими трудностями в своих странах, пишет автор материала, эксперт аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор.

Он также усомнился в способности ЕС добиться прекращения огня на Украине, пишут «Ведомости». Эксперт полагает, что Евросоюз не располагает достаточным политическим и военным потенциалом, который необходим для так называемого сдерживания России. Без помощи США, у Европы вряд ли что получится.

Согласно публикации Financial Times от 26 августа, в общественных и политических кругах ряда европейских государств сохраняется обеспокоенность относительно возможной отправки военного контингента на Украину, даже при условии поддержки со стороны США.

По информации издания, западные страны разработали предварительный план оказания военной помощи Украине по завершении конфликта. В соответствии с ним, первоочередной мерой станет создание демилитаризованной зоны, патрулируемой миротворческими подразделениями нейтральных государств после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. Непосредственно границу будут защищать формирования украинской армии, прошедшие переподготовку и оснащенные при содействии НАТО. Кроме того, на Украине будут развернуты силы сдерживания под европейским руководством. Также поддержку с тыла будет обеспечивать США.

