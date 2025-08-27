СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне

«Они были мобилизованы для поддержки федеральных правоохранительных органов и местной полиции, но в последние дни эти распоряжения расширились и теперь включают в себя задачи по благоустройству, такие как вывоз мусора и уборка территории вокруг национальной аллеи и других федеральных объектов. Военнослужащие, возможно, также займутся удалением граффити», — пишет издание.