СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой общественных территорий, включая вывоз мусора и стирание граффити со стен, сообщает издание Washington Post.

Источник: AP 2024

«Они были мобилизованы для поддержки федеральных правоохранительных органов и местной полиции, но в последние дни эти распоряжения расширились и теперь включают в себя задачи по благоустройству, такие как вывоз мусора и уборка территории вокруг национальной аллеи и других федеральных объектов. Военнослужащие, возможно, также займутся удалением граффити», — пишет издание.

По данным газеты, это происходит на фоне острого дефицита кадров в муниципальных службах после массовых федеральных сокращений, инициированных президентом Дональдом Трампом в начале года. Отмечается, что военные и критики Трампа опасаются, что такое использование профессиональных военных «обойдется дорого».

Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.

