В Иркутске по улице Верхней Набережной на две недели закроют движение

Неудобства будут действовать с 8 утра 28 августа до 20 вечера 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Верхняя Набережная на две недели закроют движение транспорта. Как стало известно КП-Иркутск от городской администрации, временные неудобства для автомобилистов будут действовать с 8 утра 28 августа до 20 вечера 12 сентября.

— Проехать нельзя будет в районе дома на улице Дальневосточной, 164/5, — уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска.

На участке проведут аварийные работы в рамках реконструкции напорного трубопровода. Водителей просят заблаговременно выбрать альтернативный маршрут проезда.

Также КП-Иркутск рассказывала, что по улице Рабочего Штаба продлили ограничение движения транспорта до 19:00 31 августа, а до 15 октября нельзя будет проехать по улице Ширямова, в районе дома на улице Байкальская, 251.