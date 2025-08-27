В Иркутске по улице Верхней Набережной на две недели закроют движение

В Иркутске по улице Верхняя Набережная на две недели закроют движение транспорта. Как стало известно КП-Иркутск от городской администрации, временные неудобства для автомобилистов будут действовать с 8 утра 28 августа до 20 вечера 12 сентября.
— Проехать нельзя будет в районе дома на улице Дальневосточной, 164/5, — уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска.
На участке проведут аварийные работы в рамках реконструкции напорного трубопровода. Водителей просят заблаговременно выбрать альтернативный маршрут проезда.
Также КП-Иркутск рассказывала, что по улице Рабочего Штаба продлили ограничение движения транспорта до 19:00 31 августа, а до 15 октября нельзя будет проехать по улице Ширямова, в районе дома на улице Байкальская, 251.