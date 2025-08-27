Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2-летнего инвалида обеспечили льготными лекарствами только после вмешательства прокуроров

Минздрав Башкирии через суд обязали обеспечить лекарствами 2-летнего инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Балтачевского района через суд обязала Министерство здравоохранения республики возместить расходы на покупку лекарств для двухлетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуроров, что мальчик, страдающий тяжелым заболеванием, не был обеспечен необходимыми препаратами, которые он должен получать в льготном порядке. В связи с этим бабушка и дедушка ребенка, являющиеся его опекунами, были вынуждены за свои деньги покупать лекарства.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обязании регионального Минздрава возместить понесенные расходы. Суд полностью удовлетворил требования и обязал ответчика выплатить 92 тысячи рублей.

— В настоящее время малолетний ребенок обеспечен медикаментами, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, — заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.