2-летнего инвалида обеспечили льготными лекарствами только после вмешательства прокуроров

В Башкирии прокуратура Балтачевского района через суд обязала Министерство здравоохранения республики возместить расходы на покупку лекарств для двухлетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуроров, что мальчик, страдающий тяжелым заболеванием, не был обеспечен необходимыми препаратами, которые он должен получать в льготном порядке. В связи с этим бабушка и дедушка ребенка, являющиеся его опекунами, были вынуждены за свои деньги покупать лекарства.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обязании регионального Минздрава возместить понесенные расходы. Суд полностью удовлетворил требования и обязал ответчика выплатить 92 тысячи рублей.
— В настоящее время малолетний ребенок обеспечен медикаментами, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, — заявили в ведомстве.
