15% жителей Красноярского края выбирают фриланс: интерес к удаленной работе растет

Наиболее активными фрилансерами являются специалисты в области маркетинга, рекламы и PR, а также представители искусства и медиа — каждый третий из них работает вне традиционного трудоустройства. Кроме того, около 21% менеджеров среднего звена и руководителей также ведут проектную деятельность.