15% жителей Красноярского края выбирают фриланс: интерес к удаленной работе растет

Согласно недавнему опросу, проведенному российской рекрутинговой платформой, 15% жителей Красноярского края занимаются исключительно фрилансом, а 6% совмещают основную работу с проектами на стороне.
Наиболее активными фрилансерами являются специалисты в области маркетинга, рекламы и PR, а также представители искусства и медиа — каждый третий из них работает вне традиционного трудоустройства. Кроме того, около 21% менеджеров среднего звена и руководителей также ведут проектную деятельность.
Интересно, что 21% опрошенных ранее меняли формат занятости между постоянной работой и фрилансом. Из них 8% выбрали фриланс ради гибкого графика, а 13% вернулись к традиционному трудоустройству после опыта работы на себя.
Тем не менее, переход на фриланс не обошелся без трудностей. Главными проблемами стали нестабильный доход (63%), необходимость самостоятельно находить клиентов (55%), утрата социальных гарантий (42%), риск столкнуться с мошенниками (39%) и сложности в организации рабочего времени (24%).
Несмотря на риски, интерес к удаленной работе продолжает расти. В ответ на вопрос о планах изменить режим занятости в ближайший год, 40% жителей края выразили намерение попробовать фриланс.
Наибольшая заинтересованность наблюдается среди работников медицинской сферы (55%), специалистов по закупкам и персонала розничной торговли (по 49%), а также сотрудников гостинично-ресторанной индустрии и консультантов (по 45%).