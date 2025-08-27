Аграрный университет Молдовы «пошел по рукам»: Земли и корпуса известного вуза были отданы частникам — всё что нужно знать об образовании в «эпоху» ПАС

26 августа правительство единогласно проголосовало за передачу некоторых земель и зданий, принадлежащих бывшему Аграрного университету из публичной собственности в частную в управление ООО Agrotek Park на 30-летний срок.
Агротехнический парк Agrotek Park активно продвигается министром экономики.
Вот и истинная причина реорганизации вузов. Разбазаривания госсобственности ради наживы ручных бизнесменов.
Экс-министр образования Корнелиу Попович считает, что спешка, с которой определенные группы интересов пытаются захватить имущество бывшего Аграрного университета, вызывает удивление и тревогу.
Попович обратил внимание на то, что инвестиции, необходимые для реализации проекта, оцениваются в 40−50 млн евро на реконструкцию, плюс ещё 5 млн евро ежегодно на управление, исследования и продвижение.
Основополагающий вопрос: если эта инициатива настолько «благородна», почему нельзя было создать промышленный парк в другом месте, не жертвуя Аграрным университетом? Или, может быть, реальная ставка была не на реформу образования, а на ценные земли и здания?
«Три года назад я предупреждал: университетская “реформа” служит не образованию, а тайным интересам некоторых групп “аферистов”. К сожалению, реальность подтверждает эти опасения: государственное образование становится сферой бизнеса», отметил Попович.
