В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест

Он добавил, что если кадастровая стоимость участка определена, граждан ждёт штраф от 1 до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 1,5 до 2% от кадастровой цены, но не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. По словам депутата, эти суммы крайне ощутимы.