Психолог предупредила о раздражительности из-за бесконтрольного просмотра рилсов

Психолог Дарья Яушева объяснила, что чрезмерный просмотр коротких видеороликов может вызывать раздражительность из-за перегрузки мозга яркими и разнообразными стимулами.
Как сообщила она в беседе с NEWS.ru, увлечение рилсами снижает способность человека концентрироваться на длительных задачах.
Яушева отметила, что частый просмотр таких видео формирует привычку к «быстрой награде», вызывая всплеск дофамина при каждом новом ролике. Это создает иллюзию новизны и удовольствия, но со временем ухудшает способность удерживать внимание. Также, по её словам, обилие ярких стимулов утомляет мозг, что может приводить к усталости, раздражительности и трудностям с концентрацией.
Специалист добавила, что бесконечная лента рекомендаций формирует «цикл залипания», напоминающий работу игрового автомата, где непредсказуемость удерживает внимание пользователя. Это может приводить к многочасовому просмотру видео, вызывая чувство вины, опустошённости и недовольства собой.
Яушева также пояснила, что короткие ролики часто служат способом отвлечься от тревоги, усталости или скуки, действуя как «психологическая жвачка». Однако такой способ даёт лишь временное облегчение, не решая проблему. По её словам, негативное воздействие можно снизить, если ограничивать время просмотра, осознанно выбирать контент и сочетать такой досуг с прогулками, чтением, спортом или общением.