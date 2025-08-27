Психолог предупредила о раздражительности из-за бесконтрольного просмотра рилсов

Яушева также пояснила, что короткие ролики часто служат способом отвлечься от тревоги, усталости или скуки, действуя как «психологическая жвачка». Однако такой способ даёт лишь временное облегчение, не решая проблему. По её словам, негативное воздействие можно снизить, если ограничивать время просмотра, осознанно выбирать контент и сочетать такой досуг с прогулками, чтением, спортом или общением.