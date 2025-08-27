Более 6000 жителей Омской области получили доступ к качественной сотовой связи

«Решение о размещении станций принималось с учетом мнения местных жителей, которые во время ежегодного голосования определили наиболее нуждающиеся в улучшении связи населенные пункты. Благодаря этому более 6000 человек теперь могут пользоваться стабильной сотовой связью», — отметили в цифровом ведомстве.