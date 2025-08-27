Более 6000 жителей Омской области получили доступ к качественной сотовой связи

С начала лета в Омской области значительно улучшилось качество мобильной связи благодаря установке 24 новых базовых станций в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Оборудование появилось в 19 муниципальных районах и округах региона, где ранее связь была недоступна или работала с перебоями. Информацию озвучили сегодня в Минцифры Омской области.
«Решение о размещении станций принималось с учетом мнения местных жителей, которые во время ежегодного голосования определили наиболее нуждающиеся в улучшении связи населенные пункты. Благодаря этому более 6000 человек теперь могут пользоваться стабильной сотовой связью», — отметили в цифровом ведомстве.
Новые базовые станции появились в следующих районах: Седельниковском, Азовском, Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тарском, Усть-Ишимском, Черлакском и Шербакульском. В общей сложности оборудование установлено в 22 населенных пунктах.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Его цель — обеспечить равный доступ к современным цифровым технологиям для всех граждан, независимо от их места проживания.
