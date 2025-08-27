Ричмонд
Из-за ремонтных работ на ТЭЦ-3 Челябинска без горячей воды останутся 229 домов

Из-за ремонтных работ на ТЭЦ-3 Челябинска без горячей воды останутся 229 многоквартирных домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

«Начинается монтаж предохранительных устройств от Челябинской ТЭЦ-3 до головных устройств тепломагистралей № 1, 2», — говорится в объявлении АО «УСТЭК-Челябинск».

В связи с этим будет «прекращен отпуск тепловой энергии для части потребителей южной зоны Металлургического района и ограничена подача горячего водоснабжения с 28 августа 2025 года».

«Расчетный срок возобновления подачи ГВС — 3 сентября 2025 года», — добавили в компании.

Под ограничение попадают также 16 детсадов, 19 учебных и 9 лечебных учреждений. Список адресов тут.