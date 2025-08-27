Олег Желдак назначен прокурором Новосибирска

Ранее он курировал ключевые направления работы областного ведомства.
Приказом Генеральной прокуратуры России от 25 августа 2025 года прокурором Новосибирска назначен Олег Желдак. До этого он занимал должность начальника отдела прокуратуры области, где сосредоточился на наиболее проблемных и социально значимых вопросах, написали в паблике ведомства.
В числе результатов его работы — восстановление прав более чем 10 тысяч обманутых дольщиков: количество проблемных объектов долевого строительства с 2022 года удалось сократить со 109 до двух. Кроме того, был выработан механизм завершения возведения этих домов.
По инициативе Желдака скорректирована градостроительная политика областного центра, застройщики начали активнее участвовать в создании объектов социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий и соглашений с мэрией.
Исполняя обязанности прокурора Новосибирска, он инициировал актуализацию перечня объектов массового пребывания людей, добился расширения списка льготников, получающих бесплатное питание в школах, а также активизировал демонтаж незаконных нестационарных сооружений.
Отдельное внимание уделено благоустройству: после вмешательства прокуратуры город заключил 10 контрактов на создание и обновление общественных пространств на сумму свыше 300 млн рублей.