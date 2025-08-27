Дальневосточные инженеры представили в Новосибирске робота-сварщика

В рамках Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске дальневосточная компания NextGen Robotics презентовала собственный сварочный робот. Комплекс предназначен для полуавтоматической сварки и включает 500-амперный источник питания, сварочную горелку и механизм подачи проволоки.