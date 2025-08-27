Дальневосточные инженеры представили в Новосибирске робота-сварщика

На форуме «Технопром-2025» компания NextGen Robotics показала роботизированный комплекс для полуавтоматической сварки с отечественным программным обеспечением.
В рамках Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске дальневосточная компания NextGen Robotics презентовала собственный сварочный робот. Комплекс предназначен для полуавтоматической сварки и включает 500-амперный источник питания, сварочную горелку и механизм подачи проволоки.
Директор компании Александр отметил, что хотя аппаратная часть поставлена из Китая, программное обеспечение полностью российское: с русскоязычным интерфейсом, полной технической документацией и поддержкой.
Особенность NextGen Robotics — индивидуальный подход к каждому предприятию: оборудование поставляется с настройкой под конкретные задачи, обеспечивается интеграция и запуск системы в минимальные сроки.
По словам представителей компании, внедрение робота позволяет заводам повысить рентабельность производства и усилить конкурентные позиции на рынке.