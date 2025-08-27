В Смоленске модернизируют ледовую арену в спортивной школе хоккея

Ремонт ледовой арены подходит к концу в спортивной школе по хоккею с шайбой на улице 25 Сентября в Смоленске. Модернизацию проводят в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Работы завершат по графику, и уже к началу учебного года юные хоккеисты начнут тренироваться на обновленном льду. В ходе реконструкции устанавливается современный хоккейный борт, а также внедряется уникальное для спортивных школ оборудование — система автоматической видеофиксации голов и электронное судейство. Это повысит качество тренировочного процесса и объективность судейских решений.
После завершения модернизации арена будет соответствовать требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Это в том числе матчи Первенства России и Высшей хоккейной лиги Беларуси.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.