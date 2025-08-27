На Московском проспекте в Петербурге откроют обновленный сквер

Сквер, расположенный между домами № 195 и 197 на Московском проспекте, окружен пяти- и семиэтажными «сталинками» и школой. На территории общественного пространства обновили дорожки, а продуманная планировка учитывает все пешеходные и транспортные потоки. Это связывает сквер с окружающей застройкой и улицами.