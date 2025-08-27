На Московском проспекте в Петербурге откроют обновленный сквер

Обновление сквера на Московском проспекте в Санкт-Петербурге вышло на финишную прямую: уже выполнено 95% запланированных работ. Объект получит новый облик по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
Сквер, расположенный между домами № 195 и 197 на Московском проспекте, окружен пяти- и семиэтажными «сталинками» и школой. На территории общественного пространства обновили дорожки, а продуманная планировка учитывает все пешеходные и транспортные потоки. Это связывает сквер с окружающей застройкой и улицами.
В ходе благоустройства провели озеленение: специалисты высадили газон, молодые деревья и кустарники. Для комфортного отдыха в сквере также установят уличную мебель и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.