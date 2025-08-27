В Чапаевске Самарской области пройдет фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев «Раскрасим небо вместе!» состоится 1 сентября в сквере ДК им. В. И. Чапаева и на Комсомольской площади города Чапаевска в Самарской области. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа.
Принять участие в фестивале смогут жители и гости Чапаевска. Посетители создадут воздушных змеев своими руками и продемонстрируют их в день мероприятия, а затем выберут лучших. Помимо конкурсной программы, для гостей подготовят различные интерактивные площадки и яркие номера от творческих коллективов города, организуют детскую игровую программу с известным сказочным героем и мини-дискотеку с мыльными пузырями. Для участия в массовом запуске воздушных змеев, который станет кульминацией праздника, достаточно заранее приобрести или получить летательную конструкцию, пройдя все станции интерактивной площадки «Улетный квест».
«Приглашаем всех жителей и гостей города на самое яркое событие этого года — фестиваль воздушных змеев “Раскрасим небо вместе!”, который наполнит площадь яркими красками, искренними улыбками и зарядит всех хорошим настроением и положительными эмоциями», — поделилась организатор мероприятия Виктория Лоскутова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.