В Чапаевске Самарской области пройдет фестиваль воздушных змеев

Принять участие в фестивале смогут жители и гости Чапаевска. Посетители создадут воздушных змеев своими руками и продемонстрируют их в день мероприятия, а затем выберут лучших. Помимо конкурсной программы, для гостей подготовят различные интерактивные площадки и яркие номера от творческих коллективов города, организуют детскую игровую программу с известным сказочным героем и мини-дискотеку с мыльными пузырями. Для участия в массовом запуске воздушных змеев, который станет кульминацией праздника, достаточно заранее приобрести или получить летательную конструкцию, пройдя все станции интерактивной площадки «Улетный квест».