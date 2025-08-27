В Белгороде благоустроили двор на 1-й Центральной улице

Общественное пространство на 1-й Центральной улице в Белгороде обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Участие в приемке объекта приняли местные жители и глава администрации города Валентин Демидов, сообщили в правительстве Белгородской области.
Для детей на площади 175 кв. м появилась современная зона с резиновым покрытием, оборудованная игровым комплексом, качелями разных видов, спортивным уголком с турником и тренажером. Также во дворе установили 12 удобных скамеек и 12 урн, уложили плитку, сделали новую отмостку и асфальт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.