В Белгороде благоустроили двор на 1-й Центральной улице

Для детей появилась игровая зона с качелями разных видов и спортивным уголком.

Источник: Национальные проекты России

Общественное пространство на 1-й Центральной улице в Белгороде обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Участие в приемке объекта приняли местные жители и глава администрации города Валентин Демидов, сообщили в правительстве Белгородской области.

Для детей на площади 175 кв. м появилась современная зона с резиновым покрытием, оборудованная игровым комплексом, качелями разных видов, спортивным уголком с турником и тренажером. Также во дворе установили 12 удобных скамеек и 12 урн, уложили плитку, сделали новую отмостку и асфальт.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.