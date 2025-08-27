Топ-15 вопросов нотариусу

Хотелось бы отметить, что нотариально оформленные сделки, в том числе и завещания, имеют особую доказательственную силу и признаются недействительными значительно реже, чем документы, составленные в простой письменной форме. Это объясняется тем, что нотариус при совершении нотариального действия не только проводит правовую экспертизу документов, но и устанавливает волю сторон на заключение договора или сделки на изложенных условиях. В то же время завещание может быть оспорено в судебном порядке, если имеются основания для признания его недействительным. Оспаривание завещания возможно только после открытия наследства, за исключением случаев совместного завещания супругов, которое может быть оспорено одним из супругов при жизни другого. Важно, чтобы завещатель четко понимал последствия своих решений. Если у нотариуса возникают сомнения в способности человека понимать значение своих действий, не помогут и справки от психиатра. В совершении нотариального действия будет отказано.