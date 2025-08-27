Топ-15 вопросов нотариусу

1. Завещание или дарственная на жилое помещение: что лучше?
Выбор между завещанием фдоговором дарения зависит от целей и обстоятельств. При оформлении завещания права собственника на имущество, в том числе право распоряжения, у завещателя сохраняются до конца жизни, а наследники получают имущество только после его смерти. В случае заключения договора дарения, напротив, право собственности возникает у одаряемого после регистрации его права в едином реестре недвижимости, и уже при жизни у дарителя прекращаются все права на жилое помещение.
2. Сколько стоит дарственная на квартиру?
С 2025 года договоры дарения подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальный тариф за удостоверение договора дарения складывается из двух составляющих: федеральный тариф, который взыскивается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (статья 333.24), и региональных тариф, который взыскивается в соответствии с Положением о размерах регионального тарифа при совершении нотариальных действий. Подробнее о всех нотариальных тарифах можно узнать на сайте Нотариальной палаты Омской области: 55.notariat.ru/ru-ru/.
3. Как узнать, есть ли завещание?
После смерти наследодателя его потенциальный наследник для получения сведений о завещании обращается в нотариальную контору по месту последнего проживания наследодателя. Нотариус открывает наследственное дело и с помощью электронного реестра осуществляет поиск завещания. Если завещание будет обнаружено, то наследование осуществляется по завещанию.
4. Завещание оспаривается в суде?
Хотелось бы отметить, что нотариально оформленные сделки, в том числе и завещания, имеют особую доказательственную силу и признаются недействительными значительно реже, чем документы, составленные в простой письменной форме. Это объясняется тем, что нотариус при совершении нотариального действия не только проводит правовую экспертизу документов, но и устанавливает волю сторон на заключение договора или сделки на изложенных условиях. В то же время завещание может быть оспорено в судебном порядке, если имеются основания для признания его недействительным. Оспаривание завещания возможно только после открытия наследства, за исключением случаев совместного завещания супругов, которое может быть оспорено одним из супругов при жизни другого. Важно, чтобы завещатель четко понимал последствия своих решений. Если у нотариуса возникают сомнения в способности человека понимать значение своих действий, не помогут и справки от психиатра. В совершении нотариального действия будет отказано.
5. Освобождает ли завещание от оформления наследства после смети?
Наследство, указанное в завещании, не переходит к наследнику автоматически. Гражданину необходимо до истечения шестимесячного срока со дня смерти обратиться к нотариусу по месту последнего места жительства наследодателя для открытия наследственного дела и оформления своих наследственных прав по завещанию.
6. Если недвижимость оформлена на пережившего супруга, то ее не нужно оформлять по наследству?
Если имущество оформлено на пережившего супруга, но было приобретено в период зарегистрированного брака по возмездной сделке, например, по договору купли-продажи или договору долевого участия в строительстве, такое имущество считается совместно нажитым, и доля умершего супруга включается в наследственную массу и переходит к наследникам. Данное правило применяется, если нет заключенного брачного договора в отношении этого объекта недвижимости.
7. Можно ли снять деньги с банковской карточки умершего не открывая наследство?
Снятие денежных средств с банковской карты умершего — серьезное нарушение закона. После смерти владельца карты, средства на счете становятся частью наследства и распоряжаться ими можно только после оформления наследственных прав. В то же время для покрытия расходов на достойное погребение есть возможность получить денежные средства со счета умершего до истечения шестимесячного срока со дня смерти на основании постановления нотариуса.
8. Как купить квартиру в браке, чтобы при разводе она досталась только одному из супругов?
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Изменить режим совместной собственности супругов возможно путем заключения брачного договора. Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое время в период брака, как в отношении уже нажитого имущества, так и в отношении имущества супругов, которое будет приобретаться в будущем. В частности, брачным договором можно предусмотреть, что приобретаемое (или уже приобретенное) имущество будет являться как в браке, так и в случае его расторжения собственностью одного из супругов.
9. Если собственниками квартиры являются несовершеннолетние дети, то до их 18-летия эту квартиру нельзя продать?
Такую квартиру можно продать, но для этого требуется соблюдение определенных условий и процедур. Продажа такой квартиры возможна, если законные представители (родители, усыновители или опекуны) действуют в интересах ребенка и получают предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
10. Можно удаленно совершить сделку купли-продажи недвижимости с помощью нотариуса?
Любую сделку, в том числе с недвижимостью, можно оформить дистанционно при обращении к нотариусу. Участниками такой сделки могут быть как физические, так и юридические лица. Это возможно, когда стороны проживают в разных городах. Продавцу и покупателю потребуется только обратиться к удобному для каждого нотариусу. Собрать документы помогут нотариусы, а также они согласовывают со сторонами и подготавливают проект сделки. Подписание такого договора происходит одновременно каждым участником, общение сторон происходит через дистанционный канал связи.
11. Может ли нотариус заверить расписку о получении денег?
Нотариус в силу закона не заверяет расписку, а удостоверяет договор займа, который и будет подтверждать факт получения денежных средств. Нотариальное удостоверение договора займа дает возможность взыскать долг без обращения в суд на основании исполнительной надписи нотариуса, если такое условие будет предусмотрено в договоре. Получив исполнительную надпись, кредитор может напрямую обратиться к судебным приставам и не тратить лишнее время и деньги на судебные разбирательства.
12. Можно ли выдать бессрочную доверенность?
В соответствии с Гражданским кодексом доверенность должна содержать срок ее действия, это может быть любой разумный период времени. Если в доверенности не указан срок ее действия, она считается действительной в течение одного года со дня ее выдачи.
13. Можно ли у нотариуса сделать доверенность в отношении ребенка на одного из членов семьи, если родители отсутствуют?
В соответствии с законом родительские права могут осуществлять только законные представители ребенка, и по доверенности их передать нельзя. Если родители будут долго отсутствовать, то на период своего отсутствия родителям следует оформить временное опекунство, например, на бабушку, в органах опеки и попечительства. Если же ребенок выезжает за пределы территории Российской Федерации без родителей, в этом случае у нотариуса оформляется согласие на выезд несовершеннолетнего гражданина с указанием государства выезда, периода нахождения ребенка и сопровождающего лица.
14. Как оформить «генеральную доверенность»? Безопасно ли это?
Как правило, под «генеральной» доверенностью граждане понимают доверенность с расширенным кругом передаваемых полномочий, в том числе связанных с распоряжением имуществом (продажа недвижимости, распоряжением банковскими счетами). Подобные доверенности гражданам нужно выдавать с особой осторожностью, то есть делегировать полномочия только близким доверенным лицам, не выдавать доверенности на длительный срок, четко указывать в доверенности круг полномочий и все важные условия сделки, например, точный адрес продаваемой квартиры, стоимость, за которую квартиру следует продать, реквизиты определенного банковского счета, которым может распоряжаться представитель, и т.д.
15. Как проверить действительность и подлинность нотариальной доверенности?
Для проверки нотариальной доверенности на предмет ее действительности можно воспользоваться онлайн-сервисом Федеральной нотариальной палаты на сайте www.reestr-dover.ru. На этом ресурсе можно ввести реквизиты доверенности (реестровый номер, дату выдачи, ФИО нотариуса) и проверить, действительна ли она. Также можно проверить доверенность по QR-коду, который присутствует на нотариальных документах. Сегодня мошенники активно создают фальшивые сайты-ловушки, похожие на реальные. Поэтому необходимо зайти на официальную страницу сайта Федеральной нотариальной палаты www.notariat.ru., выбрать безопасную проверку QR-кода на нотариальном документе и следовать инструкции.
