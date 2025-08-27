В возрасте 87 лет скончалась известный пермский врач Эмилия Колесова

Эмилия Колесова родилась в Кизеле. Еще в юные годы решила, что станет медиком. После окончания в 1955 году медучилища в Березниках, начала работать фельдшером в детской горбольнице. В 1963 году Эмилия Яковлевна поступила в Пермский мединститут. После окончания вуза в 1969 годе ее сразу назначили главным врачом Дома санитарного просвещения.