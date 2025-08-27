В возрасте 87 лет скончалась известный пермский врач Эмилия Колесова

Медицина Прикамья понесла тяжелую утрату. В возрасте 87 лет скончалась Колесова Эмилия Яковлевна. Выдающийся специалист отдал 57 лет медицинской профилактике и гигиеническому воспитанию, организации здравоохранения в Пермском крае.
Эмилия Колесова родилась в Кизеле. Еще в юные годы решила, что станет медиком. После окончания в 1955 году медучилища в Березниках, начала работать фельдшером в детской горбольнице. В 1963 году Эмилия Яковлевна поступила в Пермский мединститут. После окончания вуза в 1969 годе ее сразу назначили главным врачом Дома санитарного просвещения.
Благодаря организаторским способностям Эмилии Колесовой, Центр медпрофилактики Пермской области переехал в новое здание на ул. Пушкина, 83. В нем появились лекционные залы, библиотека, фотолаборатория и даже мини-типография. Медучреждение она возглавляла 35 лет.
Эмилия Яковлевна внедрила в практику новые формы санпросвещения. По ее инициативе начали работу городские центры медицинской профилактики в крупных городах Прикамья, а Облздраве создали межведомственный Совет по гигиеническому обучению и воспитанию, с 1992 года начала выходить медицинская газета.
Под ее патронажем в Прикамье открыли 14 центров здоровья, пять городских центров медпрофилактики, восемь отделений и 57 кабинетов в больницах, создали более 300 школ здоровья, где велось гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни.
«Эмилия Яковлевна ушла, но оставила после себя огромное наследие, которое и сегодня определяет профилактическое направление здравоохранения региона. Искренне соболезную родным, близким, ученикам и всем, кто знал и работал с Эмилией Яковлевной», — говорится в некрологе министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.
Гражданская панихида и прощание с Эмилией Колесовой состоится 28 августа с 11:40 на ул. Старцева, 61 в Перми.