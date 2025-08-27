В подмосковной Шатуре прошла экологическая акция «Чистый лес»

«Не так давно у нас прошла акция “Чистый берег”. Сегодня мы убираем лес. Очень рад, что у нас приживаются и развиваются такие мероприятия. Сделаем лес чистым и комфортным как для лесных жителей, так и для нас самих!» — сказал глава муниципального округа Николай Прилуцкий.