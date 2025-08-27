В подмосковной Шатуре прошла экологическая акция «Чистый лес»

Ежегодная акция «Чистый лес» состоялась на участке около поселка Красные Луга в городском поселении Шатура Московской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Привести в порядок территорию представителям лесничеств помогли депутаты, сотрудники администрации округа, местные жители, волонтеры молодежных движений и экологических сообществ. Активисты совместно с лесничими убирали валежник и распиливали старые деревья. Чтобы гарантировать безопасность участников мероприятия, специалисты заблаговременно убрали с территории сухие и опасные деревья.
«Не так давно у нас прошла акция “Чистый берег”. Сегодня мы убираем лес. Очень рад, что у нас приживаются и развиваются такие мероприятия. Сделаем лес чистым и комфортным как для лесных жителей, так и для нас самих!» — сказал глава муниципального округа Николай Прилуцкий.
В Шатуре акция по очистке леса проводится уже не первый год, как и на территории всего Подмосковья. Такие мероприятия не просто помогают приводить в порядок территорию зеленых насаждений — они призваны формировать экологическую культуру и обращать внимание людей на сохранение природы для будущих поколений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.