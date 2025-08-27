В Казани у Сайдашева обнаружены древние артефакты XVIII-XIX веков

На глубине более одного метра археологи обнаружили не только фрагменты керамики, но и целые археологические напластования. Эти находки указывают на богатую историю места, которое когда-то было частью села Плетени. Участок принадлежал Спасо-Преображенскому монастырю и начал застраиваться во второй половине XVIII века. До этого территория находилась в зоне разлива реки Ички.