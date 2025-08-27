Ричмонд
В Казани у Сайдашева обнаружены древние артефакты XVIII-XIX веков

Эти находки указывают на богатую историю места.

Источник: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

Археологи на территории возле Сайдашева нашли предметы быта и культурные слои XVIII—XIX вв.еков. Исследования проводились перед началом строительства и включали осмотр местности, сбор материалов и шурфовку. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране культурного наследия.

На глубине более одного метра археологи обнаружили не только фрагменты керамики, но и целые археологические напластования. Эти находки указывают на богатую историю места, которое когда-то было частью села Плетени. Участок принадлежал Спасо-Преображенскому монастырю и начал застраиваться во второй половине XVIII века. До этого территория находилась в зоне разлива реки Ички.

По картам XVIII века, на этом месте располагалась Борисоглебская (Екатерининская) церковь. В XIX — начале XX веков ее приход насчитывал более 150 дворов из Плетеней и Новой Поповки. Это свидетельствует о значимости и развитии района в тот период.

Специалисты считают, что дальнейшие раскопки могут значительно расширить границы культурного слоя исторического центра Казани. Комитет уже подготовил приказ о государственной охране находки как памятника археологии. Документ проходит регистрацию. Вскоре объект будет защищен на законодательном уровне.

Напомним, в казанском музее открылась выставка о подвиге Михаила Девятаева. На ней впервые представлены документы из фонда Управления ФСБ России по Татарстану.