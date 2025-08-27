Около 35 млн рублей планируют выделить в Ростове на ремонт автобусов

В Ростове-на-Дону муниципальное предприятие «Ростовпассажиртранс» планирует выделить около 35 млн рублей на услуги по ремонту двигателей внутреннего сгорания. Сейчас ведется поиск исполнителя, которого заинтересует контракт. Конкурс открыт на сайте госзакупок.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 10 сентября, а итоги подведут 16 сентября 2025 года. Всего исполнителю в течение двух лет планируют перечислить 34,4 млн рублей: около 11,4 млн рублей в 2025 году, а также почти 22,9 млн рублей в 2026.
Подрядчик, который выиграет тендер, возьмет на себя обязательства по оперативной приемке деталей в ремонт. В задачи исполнителя входит диагностика каждой неисправной детали с обязательным оформлением предварительного заказ-наряда. Работа должна выполняться строго в соответствии с графиком. Требуется соблюдать нормы безопасности и охраны труда.
На все новые запчасти, узлы и агрегаты устанавливается гарантия производителя. Что касается самих ремонтных работ, то на них действует гарантия в 10 тысяч километров пробега или 60 календарных дней. Отсчет ведется с момента подписания акта приемки услуг. В случае выявления дефектов подрядчик обязан их устранить.
Контракт рассчитан на период с момента заключения договора и до конца сентября 2026 года.
