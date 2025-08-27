Около 35 млн рублей планируют выделить в Ростове на ремонт автобусов

Заявки на участие в тендере будут принимать до 10 сентября, а итоги подведут 16 сентября 2025 года. Всего исполнителю в течение двух лет планируют перечислить 34,4 млн рублей: около 11,4 млн рублей в 2025 году, а также почти 22,9 млн рублей в 2026.