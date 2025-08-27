Ричмонд
В Минтрансе пояснили, как пройти техосмотр с тонировкой с 1 сентября

Техосмотр и тонировка: в Минтрансе уточнили, какие авто пройдут проверку с 1 сентября.

Источник: Смартпресс

С 1 сентября автомобили с тонировкой смогут официально проходить техосмотр в Беларуси. Новые правила закреплены в обновленной редакции ПДД, согласованной с техрегламентами Таможенного союза и ЕАЭС, пишет пресс-служба Минтранса.

Разрешение касается жалюзи, шторок и пленок на задних и боковых (кроме передних) стеклах легковых автомобилей. Главное условие — наличие наружных зеркал заднего вида с обеих сторон. Такие элементы не ограничивают обзор водителю и не нарушают требования техрегламента ТР ТС 018/2011.

Разрешена установка:

  • шторок на боковые (кроме передних) и задние окна автобусов, предназначенных для перевозки сидящих пассажиров;
  • жалюзи, шторок и пленок на задние и боковые (за исключением передних) стёкла легковых автомобилей.

Что по-прежнему нельзя?

Тонировка и покрытия с зеркальным эффектом; нарушение минимального светопропускания (менее 70%) на лобовом и передних боковых стеклах; любые элементы, искажающие цветопередачу или обзорность с водительского места.

Новые ПДД в Беларуси

Беларусь обновляет правила дорожного движения: с 1 сентября 2025 года начнут действовать изменения, утвержденные указом главы государства № 295. Подробнее о главных нововведениях можно почитать в материале Smartpress.by:

Новые ПДД в Беларуси: что изменится с 1 сентября

Беларусь меняет подход к персональной мобильности. С 1 сентября 2025 года вступает в силу указ президента № 295, который вносит серьёзные поправки в правила дорожного движения. Центр внимания, как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков на пресс‑конференции — средства персональной мобильности (СПМ): от электросамокатов до гироскутеров и моноколёс. Важнейшая новация — новые критерии, определяющие, что считается СПМ, а что — полноценным транспортным средством.