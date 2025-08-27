В Минтрансе пояснили, как пройти техосмотр с тонировкой с 1 сентября

Разрешение касается жалюзи, шторок и пленок на задних и боковых (кроме передних) стеклах легковых автомобилей. Главное условие — наличие наружных зеркал заднего вида с обеих сторон. Такие элементы не ограничивают обзор водителю и не нарушают требования техрегламента ТР ТС 018/2011.
Разрешена установка:
- шторок на боковые (кроме передних) и задние окна автобусов, предназначенных для перевозки сидящих пассажиров;
- жалюзи, шторок и пленок на задние и боковые (за исключением передних) стёкла легковых автомобилей.
Что по-прежнему нельзя?
Тонировка и покрытия с зеркальным эффектом; нарушение минимального светопропускания (менее 70%) на лобовом и передних боковых стеклах; любые элементы, искажающие цветопередачу или обзорность с водительского места.
