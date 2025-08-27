В Минтрансе пояснили, как пройти техосмотр с тонировкой с 1 сентября

Беларусь меняет подход к персональной мобильности. С 1 сентября 2025 года вступает в силу указ президента № 295, который вносит серьёзные поправки в правила дорожного движения. Центр внимания, как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков на пресс‑конференции — средства персональной мобильности (СПМ): от электросамокатов до гироскутеров и моноколёс. Важнейшая новация — новые критерии, определяющие, что считается СПМ, а что — полноценным транспортным средством.